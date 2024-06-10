NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH



L.S.BREATH | NIINA



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NIINA Re*stock | RADIALL/CALEE/GLAD HAND/DOMINO66 KEEP FUNK ALIVE ...



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NIINA



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アクセサリー材質···シルバー使用期間 1年ほどニーナの即完売する定番ブレスレットです。普通サイズより、1コマアップしてもらってます。普通サイズで約18.5センチです。定価64.000➕1コマup3.300以下niinaより引用niina定番のブレスレットです。素材にはsilver925を使用しております。niinaオリジナルで製作されたチェーンタイプのブレスレット。最大のポイント、つなぎ目。従来のブレスレットはフック仕様etcなど、様々な仕様がありますが、今回niinaより発売されたブレスレットのつなぎ目は、エンド部分に切り込みがあり、知恵の輪のように切り込みどうしをはめ込む仕様となっております。つなぎ目が無いぶん着用すると非常にスッキリとした印象となります。男性の方は勿論ですが、ユニセックスでの販売となります。女性の方も是非愛用下さい。