  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
商品番号 B97471209499
商品名

NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 18,792 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

アクセサリー材質···シルバー使用期間　1年ほどニーナの即完売する定番ブレスレットです。普通サイズより、1コマアップしてもらってます。普通サイズで約18.5センチです。定価64.000➕1コマup3.300以下niinaより引用niina定番のブレスレットです。素材にはsilver925を使用しております。niinaオリジナルで製作されたチェーンタイプのブレスレット。最大のポイント、つなぎ目。従来のブレスレットはフック仕様etcなど、様々な仕様がありますが、今回niinaより発売されたブレスレットのつなぎ目は、エンド部分に切り込みがあり、知恵の輪のように切り込みどうしをはめ込む仕様となっております。つなぎ目が無いぶん着用すると非常にスッキリとした印象となります。男性の方は勿論ですが、ユニセックスでの販売となります。女性の方も是非愛用下さい。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly405884.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle523366.html
http://narcologia.ru/goods/stage366797.html
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
L.S.BREATH | NIINA
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
L.S.BREATH | NIINA
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
NIINA Re*stock | RADIALL/CALEE/GLAD HAND/DOMINO66 KEEP FUNK ALIVE ...
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
NIINA Re*stock | RADIALL/CALEE/GLAD HAND/DOMINO66 KEEP FUNK ALIVE ...
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
NIINA
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
L.S.BREATH | NIINA
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
NIINA
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
NIINA Re*stock | RADIALL/CALEE/GLAD HAND/DOMINO66 KEEP FUNK ALIVE ...
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
L.S.BREATH | NIINA
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
L.S.BREATH | NIINA
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
L.S.BREATH | NIINA
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
L.S.BREATH | NIINA
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
NIINA Re*stock | RADIALL/CALEE/GLAD HAND/DOMINO66 KEEP FUNK ALIVE ...
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
NIINA Re*stock | RADIALL/CALEE/GLAD HAND/DOMINO66 KEEP FUNK ALIVE ...
NIINA_[ブレスレット] L.S.BREATH
お気に入りの nina様ご確認ページ revecap.com

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru