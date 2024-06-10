【新品未使用】ファイテン メタックス チョッパーモデル ブラック 40cm

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商品詳細
ファイテン ネックレス RAKUWAネック チョッパーモデル 40cmブラック1点購入しましたが一度も使用しておりません。写真撮影のため１度だけ開封しております。※自宅保管品ということをご理解のうえご検討をお願いいたします。■商品概要●フィギュアスケーターの羽生選手が愛用しているRAKUWAネック●シンプルなカラーリングで全体を統一●V字のトップが鎖骨の前で自然なラインを形成、首元や顔まわりのシャープさを演出●ビジネスはもちろん、カジュアル、フォーマルにも自然にフィット■詳細カラー···ブラック●素材:【紐部】(生地)ナイロン(中芯)エラストマー【留め具】純チタン/ステンレス/ポリアセタール●サイズ:40cm●技術:メタックス●日本製羽生結弦選手愛用商品
http://narcologia.ru/goods/marshal732680.html
http://narcologia.ru/goods/passionate966113.html
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ファイテン RAKUWAネック メタックス チョッパーモデル ブラック・ブラウン
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［ファイテン］RAKUWAネック メタックス（チョッパーモデル）
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［ファイテン］RAKUWAネック メタックス（チョッパーモデル）
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