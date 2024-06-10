【新品未使用】ファイテン メタックス チョッパーモデル ブラック 40cm

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ファイテン ネックレス RAKUWAネック チョッパーモデル 40cmブラック1点購入しましたが一度も使用しておりません。写真撮影のため１度だけ開封しております。※自宅保管品ということをご理解のうえご検討をお願いいたします。■商品概要●フィギュアスケーターの羽生選手が愛用しているRAKUWAネック●シンプルなカラーリングで全体を統一●V字のトップが鎖骨の前で自然なラインを形成、首元や顔まわりのシャープさを演出●ビジネスはもちろん、カジュアル、フォーマルにも自然にフィット■詳細カラー···ブラック●素材:【紐部】(生地)ナイロン(中芯)エラストマー【留め具】純チタン/ステンレス/ポリアセタール●サイズ:40cm●技術:メタックス●日本製羽生結弦選手愛用商品