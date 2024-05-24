【オーダー品】クロムハーツ　バルカンクロスwithベイル　未使用\nクロムハーツ

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商品詳細
国内のクロムハーツにてオーダーしてベイル付きにしてもらいました。○○工房などよくわからない変な店で作ったような偽物ではなく、クロムハーツでベイル付きをオーダーしました。確かオーダーして6-8ヶ月で納品された記憶です。未使用です。ペーパーチェーンが一番かっこいいとは思います。インボイスは名前が入っていますので、個人情報部分は削除します。
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