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【オーダー品】クロムハーツ　バルカンクロスwithベイル　未使用\nクロムハーツ
商品番号 B88145377741
商品名

【オーダー品】クロムハーツ　バルカンクロスwithベイル　未使用\nクロムハーツ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 36,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国内のクロムハーツにてオーダーしてベイル付きにしてもらいました。○○工房などよくわからない変な店で作ったような偽物ではなく、クロムハーツでベイル付きをオーダーしました。確かオーダーして6-8ヶ月で納品された記憶です。未使用です。ペーパーチェーンが一番かっこいいとは思います。インボイスは名前が入っていますので、個人情報部分は削除します。
http://narcologia.ru/goods/recommended334990.html
http://narcologia.ru/goods/flight548528.html
http://narcologia.ru/goods/update662095.html
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