ナイキ ダンク ハイ ロイヤルブルー

NikeDunkHighゲームロイヤルスタイル:DD1399-102SNRKSにて購入ソールに若干すり減り有り内側に穴有り箱など付属品無し中古品のためご理解頂ける方のみお取引お願い致します。#NIKE#Basketball#ダンク#ゲームロイヤル



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