notive ノーティヴ　財布　新品

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商品詳細
カラー···ブラック素材…牛革ミニマルデザインの短財布小銭入れとカード用ポケットがあり。iCカードがはいる外ポケットもあります。新品未使用ですが、箱にうっすら汚れがあります。定価:13200円
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