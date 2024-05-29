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notive ノーティヴ　財布　新品
商品番号 V17498411725
商品名

notive ノーティヴ　財布　新品
ブランド名 ノーティヴ
特別価格 税込 3,419 円
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商品詳細

カラー···ブラック素材…牛革ミニマルデザインの短財布小銭入れとカード用ポケットがあり。iCカードがはいる外ポケットもあります。新品未使用ですが、箱にうっすら汚れがあります。定価:13200円
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