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美品LOUIS VUITTON ロゴ ブラック タイガ ノワール ネックレス
商品番号 K11793811861
商品名

美品LOUIS VUITTON ロゴ ブラック タイガ ノワール ネックレス
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズルイヴィトン˚✧₊状態　お写真ご覧頂いてわかるように美品です(サビキズなどもありません)☆サイズモチーフ：約W3.3cmx約H0.6cm　紐：約32~68(cm)(スライド調節)☆素材タイガレザー(型押し)☆カラーノワール購入先　大阪心斎橋ルイヴィトン珍しいタイプなので他とかぶらないと思います。洋服問わずつけて頂けます
http://narcologia.ru/goods/freshman366556.html
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