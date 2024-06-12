美品LOUIS VUITTON ロゴ ブラック タイガ ノワール ネックレス

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商品詳細
メンズルイヴィトン˚✧₊状態 お写真ご覧頂いてわかるように美品です(サビキズなどもありません)☆サイズモチーフ：約W3.3cmx約H0.6cm 紐：約32~68(cm)(スライド調節)☆素材タイガレザー(型押し)☆カラーノワール購入先 大阪心斎橋ルイヴィトン珍しいタイプなので他とかぶらないと思います。洋服問わずつけて頂けます
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http://narcologia.ru/goods/insignificant740482.html
http://narcologia.ru/goods/message373527.html
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