クロムハーツ　ペーパーチェーン18インチ、スリートリンケッツペンダント

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商品詳細
5年ほど前にグランフロント大阪のクロムハーツにて購入したスリートリンケッツと18インチのペーパーチェーンです。丸カンは細身なんですがギリギリでペーパーチェーンで通る個体なのも珍しいらしく購入したキッカケでもありました＾＾付属は紙袋、革袋、スリートリンケッツに付いていたボールチェーン(カットして短くなってます)、インボイス無修正原本です足が付きやすいからか偽物売ってる人に多い匿名配送(送料込み)はやりませんしっかりした人から書いたいはずなので。5年前の価格で２０万程度したのですが、今の価格はスリートリンケッツもペーパーチェーンもどちらとも２０万超えてますしSETなら40万円はするのでこのお値段ならばお買い得とは思います♩ペーパーチェーンのみで使用するのも良し、スリートリンケッツと使ってクロムハーツらしいハードめなネックレスとして使用するのは尚良しです＾＾
http://narcologia.ru/goods/tenet321463.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi382147.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation508421.html
クロムハーツ3トリンケッツペンダントwithペーパーチェーン18インチ ...
クロムハーツ 3トリンケッツ ペンダント with ペーパーチェーン18インチ
クロムハーツ 3トリンケッツ ペンダント with ペーパーチェーン18インチ
CHROME HEARTS クロムハーツ スリートリンケッツ ロールチェーン ...
CHROME HEARTS ペーパーチェーンネックレス / スリートリンケッツ ...
クロムハーツ 3トリンケッツペンダント
7/15【ペーパー・NE ネックレスコーディネート】（渋谷SV店）
メーカー直売】 クロムハーツ ペーパーチェーン18インチ、スリート ...
クロムハーツ 現行型 ペーパーチェーン18インチ(約45㎝) | フリマアプリ ラクマ
クロムハーツ 3トリンケッツ ペンダント with ペーパーチェーン18インチ
クロムハーツ 3トリンケッツペンダント
クロムハーツ 現行型 ペーパーチェーン18インチ(約45㎝)
クロムハーツ 初期 スリートリンケッツ & ペーパーチェーン 18inch ...
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クロムハーツ 3トリンケッツ ペンダント with ペーパーチェーン18インチ
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クロムハーツ 現行型 ペーパーチェーン18インチ(約45㎝) | フリマアプリ ラクマ
クロムハーツ 3トリンケッツ ペンダント with ペーパーチェーン18インチ
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