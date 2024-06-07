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クロムハーツ　ペーパーチェーン18インチ、スリートリンケッツペンダント
商品番号 X36692237986
商品名

クロムハーツ　ペーパーチェーン18インチ、スリートリンケッツペンダント
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 64,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年ほど前にグランフロント大阪のクロムハーツにて購入したスリートリンケッツと18インチのペーパーチェーンです。丸カンは細身なんですがギリギリでペーパーチェーンで通る個体なのも珍しいらしく購入したキッカケでもありました＾＾付属は紙袋、革袋、スリートリンケッツに付いていたボールチェーン(カットして短くなってます)、インボイス無修正原本です足が付きやすいからか偽物売ってる人に多い匿名配送(送料込み)はやりませんしっかりした人から書いたいはずなので。5年前の価格で２０万程度したのですが、今の価格はスリートリンケッツもペーパーチェーンもどちらとも２０万超えてますしSETなら40万円はするのでこのお値段ならばお買い得とは思います♩ペーパーチェーンのみで使用するのも良し、スリートリンケッツと使ってクロムハーツらしいハードめなネックレスとして使用するのは尚良しです＾＾
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