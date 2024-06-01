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【希少！】カリギュラ オーバードーズ ザ・コンプリートガイド+設定資料集
商品番号 N81841717157
商品名

【希少！】カリギュラ オーバードーズ ザ・コンプリートガイド+設定資料集
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,998 円
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商品詳細

完全攻略情報×禁断の設定資料集『CaligulaOverdose-カリギュラオーバードーズ-』の全容を解き明かす!帰宅部ルート、楽士ルート、および因果系譜やワールドリワードなどクリア後のやり込みプレイにも対応する数々のデータを集積した唯一の完全攻略本。禁断の現実人物設定など、秘蔵の開発資料も一挙公開するファン必読の一冊。本書限定スティグマ「ファクターアナライズ」のプロダクトコード付き。・ワールド\u0026キャラクター・システムガイド・ストーリーガイド・マップガイド・データガイド・ディープインサイド※プロダクトコードの受付期間は2018年6月22日0:00から2038年1月1日までです。詳しくは本書とじ込みの袋とじをご確認ください。※本プロダクトコードは複数冊お買い上げいただいても、特典アイテムが入手できるのは1アカウントにつき1回のみになります。※本プロダクトコードは、日本以外での地域ではご利用できない場合があります。※本特典の入手には、ゲームソフト本体(パッケージ版またはダウンロード版)が必要です。
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