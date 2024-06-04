矢沢永吉『初武道館ライブポスター パネル(モノクロ)』



矢沢永吉 - Eikichi Yazawa 矢沢永吉 - Eikichi Yazawa



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某オークションで、高額で購入して、大切に、自宅保管してました。状態を確認して、出品しました。状態は、古い商品のため経年劣化による汚れ、ダメージ(画像3～7)矢沢永吉『初武道館ライブポスターパネル(モノクロ)』実寸サイズ57×40×1.5㎝絶版入手困難完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮願います。商品の状態を十分、理解、承知の上で購入願います。古い物でダメージありますがアンティーク感ありありコレクションの一品としていかがでしょうかヨロシクお願いいたします。