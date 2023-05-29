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ROG Ally Ryzen Z1 Extreme搭載モデル
商品番号 M53565854738
商品名

ROG Ally Ryzen Z1 Extreme搭載モデル
ブランド名 エイスース
特別価格 税込 36,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲーミングデスクトップPCへの買い換えに伴い出品いたしました。購入日は2023/8/25です。合計使用時間は20時間弱程度です。外部モニター・マウス・キーボードに接続して使用していたため、コントローラ部はほぼ使用しておりません。送付品:ROGally本体一式、UGREENドッキングステーション、ケース※画面には既に保護フィルムを貼付しています。動作確認済み特段傷等なく美品ですが、あくまでも中古品につき神経質な方はご購入をお控えください。メモリ···16〜31GBSSD容量···512～999GB
http://narcologia.ru/goods/displease176031.html
http://narcologia.ru/goods/smear165404.html
http://narcologia.ru/goods/conception517057.html

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