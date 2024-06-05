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セル盤　2枚組　スーパースター カム・サヨン DVD トッケビ コン・ユ
商品番号 T99201474646
商品名

セル盤　2枚組　スーパースター カム・サヨン DVD トッケビ コン・ユ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「スーパースター☆カム・サヨン('04韓国)」セル2枚組になります。購入し2回程度視聴しました。動作確認し問題ありません。#イ・ボムス#リュ・スンス#キム・ジョンヒョン#DVD#外国映画#韓国ドラマ#廃盤夢をかなえた男、カム・サヨンの半生を綴る実録ドラマ。工場勤めの彼は、系列会社のプロ野球チームのオーディションに合格し、見事に入団を果たす。だがチームは連敗、自分もいいとこなし。そんな彼にチャンスが訪れ……。
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