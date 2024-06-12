ps5 本体 CFI-1100A ディスク版

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商品詳細
プレイステーション5プレステ51年半ほど前にゲオの抽選に当たり購入しました。やりたいゲームをクリアしたあとは、ほとんど使用していないため出品いたします。付属品は全てあると思います。写真のものが全てになります。箱に梱包材等巻いて発送になります。
http://narcologia.ru/goods/revamp706722.html
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