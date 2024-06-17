☆新品☆ JOJOnicle 荒木飛呂彦原画展 JOJO 冒険の波紋 クロニクル

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ご覧いただきありがとうございます。☆新品/未開封☆JOJOnicle荒木飛呂彦原画展JOJO冒険の波紋クロニクル です。長崎・金沢会場の公式図録×過去の原画展記録を網羅!荒木飛呂彦原画展のこれまでとこれからを凝縮した記念本!2020年、長崎県美術館(1月25日~3月29日)、金沢21世紀美術館(4月25日~5月23日)へ巡回する「荒木飛呂彦原画展JOJO冒険の波紋」。12月19日(木)発売の『JOJOnicle(ジョジョニクル)』は、長崎会場・金沢会場のために描き下ろされた公式ビジュアルを含む、展示イラストを収録した公式図録本です。それに加えて、2003年のパリでの個展から、2018~2019年の東京会場・大阪会場まで、これまでの原画展の記録を網羅した記念本でもあります。★新品/未開封品です。・即購入OKです。