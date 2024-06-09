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沖縄三線☆琉球三味線/仲尾次三味線なんでも屋/蛇皮 ヘビ皮/BEGIN 比嘉栄昇
商品番号 Q27110541192
商品名

沖縄三線☆琉球三味線/仲尾次三味線なんでも屋/蛇皮 ヘビ皮/BEGIN 比嘉栄昇
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 13,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★琉球三線☆仲尾次三味線なんでも屋/蛇皮/BEGIN比嘉栄昇キズ等全く無く、音楽をたくさん浴び、一層響きが素晴らしくなった本家蛇皮の三線です♪去年、沖縄にてBEGINさん御用達のお店で購入。買うて間もなく、より上等な三線が手に入った為、綺麗な状態のままです。バチ、替え弦、ミュートブリッジ、ソフトケース(リュック、手提げの2way)、三線スタンド等（簡易ですが安定します）お付けします。嘉手苅林昌、登川誠仁、知名定男大城美佐子、普久原恒勇、宮良康正国吉源次、大工哲弘、照屋、徳原、金城種類/三線アクセサリー・パーツケース、替えの弦、替えのブリッジ等レベル初心者〜中級者
http://narcologia.ru/goods/approximate409320.html
http://narcologia.ru/goods/peroration679315.html
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