SUPER JUNIOR『SUPER SHOW7 』 スパショ ドンヘ トレカ

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商品詳細
SUPERJUNIORWORLDTOURSUPERSHOW7inJAPAN(DVD3枚組)(初回生産限定盤)特典:ドンヘトレカ収録内容:[Disc-1][Disc-2]●\u003cLIVE本編\u003e[Disc-3]特典映像収録※初回生産限定盤のみ●KINGOFSUPERJUNIOR●BACKSTAGEOFSUPERJUNIOR●SUPERJUNIORお見合い大作戦■[封入特典]・PHOTOBOOK・トレーディングカード【ドンヘ】⚠️スマプラ有効期限切れ、なし。⚠️素人保管の為、目に見えにくい傷やスレがある場合がございます。ご了承の上ご購入をお願い致します。＊防水の上、ゆうパケット段ボール箱でメルカリ便にて発送いたします。#SUPERJUNIOR#スジュ#ドンヘ#ドンヘトレカ#SUPERSHOW7#スパショ#スパショ7
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