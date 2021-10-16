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日産レパード　カタログ　3点セット　セフィーロ　カタログ
商品番号 U43522317238
商品名

日産レパード　カタログ　3点セット　セフィーロ　カタログ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日産レパード　カタログ3点セットセフィーロのカタログ　1点ビンテージ品今から42年位前に、初代レパードを購入してから、3台のレパードに乗りました。その時のカタログです。あぶない刑事で、館ひろしさんと柴田恭平さんが、乗ってた記憶があります。その後、セフィーロに乗り換えました。大判サイズの為、送料が高いので、バラ売りは、致しません。どうぞ宜しくお願い致します。日産のファンの方に。
http://narcologia.ru/goods/reboot415636.html
http://narcologia.ru/goods/seamless128629.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce153655.html
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