日産レパード　カタログ　3点セット　セフィーロ　カタログ

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商品詳細
日産レパード カタログ3点セットセフィーロのカタログ 1点ビンテージ品今から42年位前に、初代レパードを購入してから、3台のレパードに乗りました。その時のカタログです。あぶない刑事で、館ひろしさんと柴田恭平さんが、乗ってた記憶があります。その後、セフィーロに乗り換えました。大判サイズの為、送料が高いので、バラ売りは、致しません。どうぞ宜しくお願い致します。日産のファンの方に。
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