新品未開封　スピッツ　ラジカセ　カセットプレイヤー　ひみつスタジオ

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商品詳細
新品未開封 激レア 入手困難限定商品 スピッツ SPITZひみつスタジオ Bluetooth対応ステレオラジカセ カセットプレイヤー 送料無料新品未開封 【UNIVERSALMUSICSTORE限定】【カセットデッキ】(完売品)一個のみ早いもの勝ち【仕様】・サイズ：W35.5×D11.0×H14.0cm・カセットテープ再生機能・AM/FM/SWラジオ受信機能・Bluetooth接続対応・MP3再生機能搭載（USB/SD）・ステレオスピーカー内蔵・国内技適認証品・製造国：中国ユニバーサルから送られてきて、段ボールの蓋しか開封していません。商品を取り出してもいません。完全な新品未開封品になりますスピッツラジカセ【注意事項】新品未使用ですが、あくまで自宅保管品です神経質な方は購入をお控えください24時間以内にお支払い頂ける方上記を全てご理解、ご了承頂けた方のみご購入よろしくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/kindness265305.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual283246.html
http://narcologia.ru/goods/financier980760.html
スピッツ「ひみつスタジオ」Bluetooth対応ステレオラジカセ-
スピッツ ひみつスタジオ カセットデッキ 新品未開封品 - ポップス ...
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スピッツ ひみつスタジオ Deluxe Edition-
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