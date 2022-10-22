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新品未開封　スピッツ　ラジカセ　カセットプレイヤー　ひみつスタジオ
商品番号 E47525091536
商品名

新品未開封　スピッツ　ラジカセ　カセットプレイヤー　ひみつスタジオ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 11,730 円
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商品詳細

新品未開封　激レア　入手困難限定商品　スピッツ　SPITZひみつスタジオ　Bluetooth対応ステレオラジカセ　カセットプレイヤー　送料無料新品未開封　【UNIVERSALMUSICSTORE限定】【カセットデッキ】(完売品)一個のみ早いもの勝ち【仕様】・サイズ：W35.5×D11.0×H14.0cm・カセットテープ再生機能・AM/FM/SWラジオ受信機能・Bluetooth接続対応・MP3再生機能搭載（USB/SD）・ステレオスピーカー内蔵・国内技適認証品・製造国：中国ユニバーサルから送られてきて、段ボールの蓋しか開封していません。商品を取り出してもいません。完全な新品未開封品になりますスピッツラジカセ【注意事項】新品未使用ですが、あくまで自宅保管品です神経質な方は購入をお控えください24時間以内にお支払い頂ける方上記を全てご理解、ご了承頂けた方のみご購入よろしくお願い申し上げます。
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