機動戦士ガンダム THE ORIGIN 全巻 セット + ガイド ブック 1・2

機動戦士ガンダムTHEORIGIN全24巻完結セット+ガイド1・2中古品になり若干のヤケやヨゴレなどございますがほか大きな傷みはなく全体におおむね良好な状態です。丁寧なクリーニングを心がけました！【簡易クリーニング済み】気持ち良くお使い頂けるよう表紙はアルコールで拭いてありクリスタルパックに入れ大切に保管してあります。【即ご購入OKです。】迅速丁寧な発送を心がけます。購入前のコメントは不要です。「らくらくメルカリ便」による匿名配送になり送料込みです。売り切りたいためバラ売りは致しかねます。予めご了承ください。また事情により予告なく出品を取り止める場合がございますのでご注文はどうぞお早目にお願い致します。【送料込み!・24h発送‼︎】「スピード発送バッジ」を頂いております。皆様沢山の良い評価ありがとうございます！【こちらの商品もおすすめです】→#ハラボウ即購入OK機動戦士ガンダムTHEORIGIN#ガンダム#ガンプラ#安彦良和#安彦_良和#矢立肇#矢立_肇#富野由悠季#富野_由悠季#本#コミック／コミック#全巻#全巻セット



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