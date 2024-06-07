WHITE JAM BEST「いなくならないよ」COMPLETE BOX

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商品詳細
WHITEJAMBEST「いなくならないよ」COMPLETEBOXWHITEJAMBEST「いなくならないよ」COMPLETEBOX2017年7月発売「とりたて免許でブンブンブン」以降の全作品を詰め込んだCOMPLETEBOX。握手券1枚、推しメン2ショット券1枚付き。中身確認し、全て揃っております。購入当時開いたのみでほぼ新品と同じ状態です。当時届いた段ボールに入れたまま保管していたので、その箱でお送り予定です。自宅で眠っているより、大切にして頂ける方にと思い出品します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis6244.html
http://narcologia.ru/goods/passivity457883.html
http://narcologia.ru/goods/composite770354.html
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