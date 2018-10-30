フォルクスワーゲンの歩み　ヤナセ

当時の輸入代理店ヤナセの非売品冊子です。34年から始まるワーゲンの歴史を追った内容で85年までの記載があるので、その頃発行されたものと思われます。年毎の会社の出来事や当時発売された新車の写真等が掲載されていて、ワーゲン好きの方は必見です。全82ページ裏表紙に古書店による値段記載跡、またその消し跡、スレあり



YANASE's Volkswagen history - フォルクスワーゲンの歴史 | 株式会社 ...



□6.Klassisches VW Treffen「Volkswagen輸入第一号ビートル展示決定 ...



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INTERVIEW 村山 正さん（会社役員） 憧れていたあの頃にスッと戻れる ...



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フォルクスワーゲン 正規輸入70周年「ID. Buzz」は2024年末以降国内 ...



世界最大ブランドを見据えるフォルクスワーゲンの歩み | 輸入車なら ...



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67 TYPEⅠ YANASE RHD - VW 空冷 ワーゲンの専門店 1-Style ワンスタイル