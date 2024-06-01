狂言六義総索引 狂言六義全注 2冊

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2005年発売の「狂言六義総索引」と1991年発売の「狂言六義全注」の2冊セット。〇狂言六義総索引狂言六義全注の本文中に用いられている全ての単語を歴史的仮名遣い及び五十音順によって検索できる資料。編集小林賢次〇狂言六義全注「狂言六義」は狂言の台本としてだけでなく、室町時代から江戸時代初期にかけての口語を知るための歴史的資料である。この本は翻字、詳注を施すことで読みやすくした本。著北原保雄・小林賢次中古品であるため汚れが生じています。2023年10月18日値下げしました。40000円→35000円