【美品、完備品】ターザン　Disney’s TARZAN ゲームボーイ　GB

ディズニー ターザン Disney’sTARZANNintendoGAMEBOYCOLORGB任天堂 ニンテンドーゲームボーイ カラーSYSCOMシスコン エンターテイメント動作確認済みです。全体的に美品だと思いますが中古品ですので状態は写真にてご確認下さい。水濡れ防止、潰れ防止し段ボールboxに入れ発送致します。よろしくお願いします。



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