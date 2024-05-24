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BE:FIRST FILAコラボトートバッグ BMSG 黒 ブラック 14
商品番号 T30260441018
商品名

BE:FIRST FILAコラボトートバッグ BMSG 黒 ブラック 14
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,066 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BE:FIRSTFILAコラボトートバッグカラー黒blackサイズ(cm)高さ31幅49マチ13容量20LFILAとBE:FIRSTのロゴを組み合わたコラボロゴがポイントのコレクション。コラボロゴがポイントになったシンプルで使いやすいトートバッグ。ベルトは付け外し可能でトートバッグとしてもショルダーバッグとしても使えます。男女問わずユニセックスでご使用頂けます。素材【本体】ポリエステル【裏地】ポリエステルFILAフィラBE:FIRSTbefirstBMSGビーファーストトートバッグショルダーバッグメンズレディース斜め掛け軽量2way正規品
http://narcologia.ru/goods/monophonic868512.html
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