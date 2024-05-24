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Anboy dominator DN-80
商品番号 F62018271033
商品名

Anboy dominator DN-80
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AnboydominatorseriesDN-80ホンジュラスマホガニー　ホンマホ　ハカランダ指板　BareKnucklePickupsBootCampSerieBruteForce　の出品です。本体のみ出品になります。6弦ブリッジのサドルが交換がされて、他の弦のサドルと形が違います。ネックの状態はほぼ真っすぐです傷・汚れがあります。ＰＵはフロントKEYSTONEのK-500、センター　はオリジナル、リアはBareKnucklePickupsBootCampSerieBruteForceです。KEYSTONEのK-500はビルローレンスやワイルドと同等品だと思われます。フジゲン製でホンジュラスマホガニーでハカランダ指板の仕様は今後発売されることはほぼ無いと思います。特にハカランダ指板はローズウッドよりツルツルで質感が全く違います。機材整理で出品させて頂きます。他の出品物も宜しければご検討ください。ジャンク品として出品させていただきます。梱包材はリユースになりますのでご了承ください。宜しくお願い致します。タイプ...ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/preference540938.html
http://narcologia.ru/goods/perforce650665.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic778137.html
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