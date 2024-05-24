Anboy dominator DN-80

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AnboydominatorseriesDN-80ホンジュラスマホガニー ホンマホ ハカランダ指板 BareKnucklePickupsBootCampSerieBruteForce の出品です。本体のみ出品になります。6弦ブリッジのサドルが交換がされて、他の弦のサドルと形が違います。ネックの状態はほぼ真っすぐです傷・汚れがあります。ＰＵはフロントKEYSTONEのK-500、センター はオリジナル、リアはBareKnucklePickupsBootCampSerieBruteForceです。KEYSTONEのK-500はビルローレンスやワイルドと同等品だと思われます。フジゲン製でホンジュラスマホガニーでハカランダ指板の仕様は今後発売されることはほぼ無いと思います。特にハカランダ指板はローズウッドよりツルツルで質感が全く違います。機材整理で出品させて頂きます。他の出品物も宜しければご検討ください。ジャンク品として出品させていただきます。梱包材はリユースになりますのでご了承ください。宜しくお願い致します。タイプ...ストラトキャスタータイプ