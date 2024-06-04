エッチング インク 黒＆コバルトブルー＆グリーン

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商品詳細
フランス製エッチングインク(CHARBONNELシャルボネール社)BLACK55981 ブラック200ml 缶定価￥5,000〜￥5,500フランス製エッチングインク(CHARBONNELシャルボネール社)COBALTBLUEコバルトブルー200ml定価￥5,000〜￥5,500MediumGreenミディアムグリーン定価￥6,600※写真参照数年間銅版画スタジオにて眠っておりました。未使用ですが状態を知る為缶を開封し竹串を刺してインクの乾き具合を確認しております。上表面は乾燥し硬くなってますが中のインクは乾燥していないのを確認致しましたので使用できます。他の色も沢山出品しておりますので、セットでご購入をご希望の場合コメントください☆割引致します。
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