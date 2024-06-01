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ポケモンカード 拡張パック スカーレット＆バイオレッド1BOX シュリンク付き
商品番号 Y12274457580
商品名

ポケモンカード 拡張パック スカーレット＆バイオレッド1BOX シュリンク付き
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックトリプレットビートBOX販売年：2023年・コンディション：正規品未開封品　　　　　　　　　シュリンク付きこの商品はBOXでの販売となります。1BOX＝30パック入り。1パック＝カード5枚入り。希少、品薄商品です。即購入可能です。シュリンク付きのため、バラ売りはできません。#ポケモンカード#ポケカ種類···ポケモンカード(ポケカ)
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