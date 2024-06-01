ポケモンカード 拡張パック スカーレット＆バイオレッド1BOX シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックトリプレットビートBOX販売年：2023年・コンディション：正規品未開封品 シュリンク付きこの商品はBOXでの販売となります。1BOX＝30パック入り。1パック＝カード5枚入り。希少、品薄商品です。即購入可能です。シュリンク付きのため、バラ売りはできません。#ポケモンカード#ポケカ種類···ポケモンカード(ポケカ)
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