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「タロット公式テキストブック」WaiteArthurEdwardアーサー・E.ウェイト(WaiteArthurEdward)/アレクサンドリア木星王魔女の家BOOKS#WaiteArthurEdward#Waite_Arthur_Edward#本#生活／諸芸・娯楽 新品で購入後、未読のまま、自宅の本棚に保管しておりました。購入時よりカバーに若干のスレキズがあります。その他、目立つ汚れはありませんが、自宅保管品、中古本であることご理解ください。希少本のため、定価より高い価格をつけさせていただいております。申し訳ございませんがお値下げはしておりません。ご理解いただける方、よろしくお願い致します。