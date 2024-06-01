憂国のモリアーティ　アルバート　指輪

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憂国のモリアーティとkissコラボの指輪です。7号サイズのアルバートです。一度着用しましたが、その後暗所にて保管しておりました。外箱にマスキングテープを一部貼っていたので、その跡があります。5枚目。指輪自体には傷はなく、綺麗な状態かと思います。グッズ整理のため、出品します。即購入可個人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。#憂国のモリアーティ#ウィリアム#ルイス#アルバート#シャーロック#ジョン#モラン#フレッド#ボンド#ジャック#パターソン#ヘルダー