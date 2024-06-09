3DO REAL本体　ストⅡ　専用コントローラー ☆サンプルCD付き

3DO R・E・A・L 本体とストリートファイターⅡ＆専用コントローラ＆サンプルCDのセットです。セット内容▼・3DO R・E・A・L 本体・コントローラー 2個・接続ケーブル・取扱説明書・ストリートファイターⅡ・専用コントローラー 2個・サンプルCD動作確認済みです。箱はありませんので、別箱に梱包して発送します。コントローラーは、落ちない汚れ等も少しあります。中古であること長期自宅保存であることをご理解いただける方よろしくお願いします。#3do#3DOリアル#希少#3DOリアルサンプルCD#3DO#ストリートファイターⅡ#3doストリートファイター専用コントローラー



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