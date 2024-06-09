JYJ JAPANDOMETOUR～2014～

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商品詳細
昔から持っていた為、箱に多少の傷や、剥がれはありますが、1度も見らず、開かずだった為売ることに決定致しました。中に入っているブレスレットも新品でございます！本来1万2000円ほどするものですが多少の傷や剥がれが見られるので、値下げをしてある状態で出品します！
http://narcologia.ru/goods/revamp636022.html
http://narcologia.ru/goods/freshman175156.html
http://narcologia.ru/goods/injure274667.html
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