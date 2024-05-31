美品・完品 PlayStation Vita（PCH-2000）アクアブルー

☆送料無料、コメント不要、即購入OKです。◇商品◇PlayStationVita（PCH-2000za23）アクアブルー〇動作確認/クリーニング/初期化→済み◇状態◇中古品・表面液晶部分は見る限りスレキズ等なく比較的キレイな状態かと思います。それ以外の部分は多少の使用感はございますが、目立つキズやヨゴレ、破損個所はなく比較的キレイな状態かと思います。・背面多少の使用感はございますが、ひどいキズやヨゴレ、破損個所等はな比較的かと思います。〇タッチ操作、ボタン操作問題なく動作します。◇内容◇・PlaystationVita本体・充電器一式・説明書類・外箱、内箱中古品なりの細かいスレやヨゴレ等がある場合もございますので、あくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします\u003c(__)\u003e#プレイステーション#Playstation#vita#PlaystationVita#pch-2000#プレステ#プレイステーションヴィータ#ヴィータ#03



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