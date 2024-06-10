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ゲームボーイアドバンス　がんばれゴエモンゆき姫とマッギネス　新品未開封　美品
商品番号 H57837840063
商品名

ゲームボーイアドバンス　がんばれゴエモンゆき姫とマッギネス　新品未開封　美品
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 29,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションとして自宅保管しておりました。購入してから包装フィルムに包まれたままの状態で保管しておりましたのでとても綺麗な状態かと思います。画像でご確認下さい。開封はしておりませんので動作確認等はしておりませんのでご了承下さい。今では未開封の状態の綺麗な状態ではなかなか出回らないので貴重な品かと思います。上記、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。
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