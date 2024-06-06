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限界値下げ！！早い者勝ち！！Switch64コントローラーソフトセット
商品番号 T63801778139
商品名

限界値下げ！！早い者勝ち！！Switch64コントローラーソフトセット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 13,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8月21日まで期間限定破格セールです！試しに買ってみたが、やはりPS派で全然手をつけないので手放します。結構美品ですが中古なのでやや傷ありにしておきます。ワイヤレス64コントローラーは携帯に繋げて使おうとしたが使えなかったので開封のみで使用は一回もしてません。付属品は写真の中のみだけです。常識内の値下げ相談可能！！！！付属品•Switch本体•Switchドック•Joy-con右＆左•SwitchACアダプター•Joy-conストラップx2•ハイスピードHDMIケーブル•セーフティーガイド•大乱闘スマッシュブラザーズ•あつまれどうぶつの森•マリオカート8•Nintendo64ワイヤレスコントローラーNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAC-001color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate78048.html
http://narcologia.ru/goods/competitive814281.html
http://narcologia.ru/goods/Addict319618.html

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