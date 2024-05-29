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進撃の巨人 KEY ANIMATION BOOK ファイナルシーズン 原画集
商品番号 B93795626863
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進撃の巨人 KEY ANIMATION BOOK ファイナルシーズン 原画集
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

進撃の巨人TheFinalSeasonPart1KEYANIMATIONBOOK新品未開封です。公式原画集ファイナルシーズン第60話～第75話やOP＆ED設定原画集原画集イラスト集キーアニメーションブックTVアニメ「進撃の巨人」TheFinalSeason公式原画集です。第60話～第75話やOP＆ED等、厳選された原画を収録！キャラクター設定や3DCG解説ページ、林祐一郎監督や制作スタッフによるコメントも収録した豪華書籍となっております。【仕様】A4大判　縦／オールカラー／本文300ページ#もり本#もり進撃の巨人
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