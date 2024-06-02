柔術 剣棒図解 秘訣　武道図解秘訣

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商品詳細
明治23年初版出版この本は1991年復刻版発行の本です。内容の書式は明治時代の本そのものです。少々難しいですが、兵法要務武道図解秘訣とか兵法要務柔術剣棒図解とか詳細に書かれています。武士道とか古武道をされる人の必読本です。
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