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under nineteen ファイナル 本国トレカ 公式
商品番号 C96673084740
商品名

under nineteen ファイナル 本国トレカ 公式
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^^写真にはありませんがジュンソもあります◯⚠️即購入❌●希望メンバーをコメントお願いします●複数枚購入の方にケースお付け致しますUnderNineteenアンダーナインティーン19オーディション番組オドナ本国ファイナルコンサートジンソン無し当時からかなり出回りが少ないレアなものなのでレート考慮頂ける方のみお願いします‪\u003e\u003c1THE9ワンザナインウォドナBOYZPLANETボーイズプラネットボイプライスンファンスンファンOMEGAXオメガイェチャンWEiウィアイヨンハジュンソMIRAEミレ未来少年カエルサンミンシヨンcipherサイファーソンウォンJustBジャストビーチョンドヨムBLANK2Yキムテウxikersイイェチャンキムシヒョンキムヨンウォンソンビョンヒスロンイジョンウォンペヨンジュンフォトカードトレカポカ
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