観世流大成版　謡本 観世左近 セット

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祖父が所有していた物ですが、私には分からないのでわかる方にお譲り致します。平成17年版写真に写っているものが全てです。所々表紙に書き込みありますが中は書き込みなく比較的綺麗なお品です。価格交渉させて頂きますVHS3本能本35冊