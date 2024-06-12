TWICEトレカ　モモ

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商品詳細
公式バラ売り可能即購入×値下げ×基本1枚330円ですがトレカの種類によって値段は変わるのでご了承くださいつけている値段は適当なのでコメントしていただいたら専用のページを作成しますほぼ未使用ではございますが、傷がついている場合があるので神経質な方は購入をご遠慮していただきます包装は防水+段ボールです+50円でスリーブに入れて発送もできるのでコメントしてください
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