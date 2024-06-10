電子ピアノ　ローランド 型名HP704-WH

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商品詳細
「大阪市内引き取り可能な方限定」電子ピアノ ローランド型名HP704-WH状態 ほぼ新品 特に目立ったキズや汚れは無し、ダンパーペダルもビニールをかけたままなので綺麗です。動作確認済み付属品 椅子、説明書、ヘッドホン、楽譜、メーカー保証書ローランド メーカー商品ページhttps://www.roland.com/jp/lp/myfirstpiano/recommend/hp704/練習のため購入しましたが時間がなく必要ないと思い出品しました。種類···電子ピアノ
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http://narcologia.ru/goods/recycling630514.html
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