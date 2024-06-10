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美品 Steamdeck 256GB 本体 画面フィルム付き 充電スタンド
商品番号 L85035823365
商品名

美品 Steamdeck 256GB 本体 画面フィルム付き 充電スタンド
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年１月に公式サイトで購入いたしました。開封時に画面フィルムを貼り付けておりますので、画面に傷は付いていないです。ほとんど使っていませんので、全体的に綺麗な状態です。もちろん動作確認済みで、不具合等全くございません。容量増設などの改造も一切行っておりません。活用していただける方にお譲りします。商品は、本体、本体ケース、充電器になります。適切な大きさの段ボールに入れて発送させていただきます。よろしくお願いいたします。本体初期化済です。即購入大歓迎です。オマケで、立て掛けて充電スタンドもお付けします。写真6と7参照
http://narcologia.ru/goods/contemplate902477.html
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