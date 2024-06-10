美品 Steamdeck 256GB 本体 画面フィルム付き 充電スタンド

2023年１月に公式サイトで購入いたしました。開封時に画面フィルムを貼り付けておりますので、画面に傷は付いていないです。ほとんど使っていませんので、全体的に綺麗な状態です。もちろん動作確認済みで、不具合等全くございません。容量増設などの改造も一切行っておりません。活用していただける方にお譲りします。商品は、本体、本体ケース、充電器になります。適切な大きさの段ボールに入れて発送させていただきます。よろしくお願いいたします。本体初期化済です。即購入大歓迎です。オマケで、立て掛けて充電スタンドもお付けします。写真6と7参照



Steam Deck 本体 256GB ☆画面フィルム付☆ | labiela.com



2023年最新】steamdeck 256gbの人気アイテム - メルカリ



Steam Deck 64GB 本体 ケース・フィルム付き-



steamdeck 64GB本体 SSD換装済み256GB＋windows化済み 【保存版】 www ...



最新最全の ゲームボーイアドバンスSP本体 充電器 ゲーム6本 携帯用 ...



他店圧倒価格♪最安値に挑戦！ 携帯用ゲーム本体 新着 SteamDeck 新品 ...



在庫一掃最安挑戦 Valve Steam 美品 Deck 512GB rexia-obiyama.jp ...



お得 Steam Deck スチームデック 256GB 保護ケース2つ付き 本・音楽 ...



Valve steamdeck 64GB UMPC-



素晴らしい価格 Steamdeck 64GB 512GB +MicroSD 携帯用ゲーム本体 ...



超安い品質 【値下げしました】SteamDeck 256GB 携帯用ゲーム本体 ...



Steam Deck 64GB ガラスフィルム、保護カバー、ケース付き | www.esn ...



Steam Deck 256GB おまけつき-



超爆安 1TB 32GB Win4 GPD 【美品】 純正ドック 付属 純正ケース 携帯 ...



国内外の人気集結！ スチームデック Steamdeck 256GB SSD 本・音楽 ...