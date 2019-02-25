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バンドリ　今井リサ　等身大タペストリー　ローソン
商品番号 L18778146017
商品名

バンドリ　今井リサ　等身大タペストリー　ローソン
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 5,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドリ　今井リサ　等身大タペストリー　ローソンローソン制服イラストを使用した等身大タペストリーですコラボにて受注生産限定で販売されたレアなグッズです！新品で購入し少しの期間自宅で飾っておりました。その後暗所にて自宅保管していました。●サイズ：約H1025×W1915mm●素材：スエード即購入OKです。値下げ交渉不可です。神経質な方は購入をお控えくださいお値下げ不可よろしくお願い申し上げます。湊友希那氷川紗夜今井リサ宇田川あこ白金燐子RoseliaロゼリアLAWSONローソンLoppi限定タペストリーBanGDream!
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