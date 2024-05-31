絵画　原画　風景画　肉筆　キャンバス　4点おまとめ

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商品詳細
4点おまとめF4『夕焼けが映る海』333×242mmF8『青い海と夏の雲〜二人占め』455×380mmF3『夏の夜空と千日紅』273×220mmSM『丘の上の夏雲』227×158mmキャンバス 厚さ約1.8cmアクリル画ハンドメイド作品心落ち着く色を目指しています。ほっとする空間になりますように願いを込めて。♯無断転載禁止
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http://narcologia.ru/goods/Taipei124971.html
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