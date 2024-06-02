僕のヒーローアカデミア　ヒロアカ　モザイクアート　1000ピース　完成品　枠有

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種類···ジグソーパズルピース数···1000ピース2021年 夏 ヒロアカ展限定モザイクアートの1000ピースのものです。完成品で糊付け済みピースの紛失や破損はなく、完成後も直射日光の当たらないところで保管しておりましたので、色落ちなどもありません。枠ごとお譲りできればと思います。配送中にピースなどが外れてしまうことに関しては対応致しかねますのでご了承下さいませ。詳細は写真を見てください！