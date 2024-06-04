全巻セット　釣りキチ三平　1～65巻　初版多数

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「釣りキチ三平」矢口高雄定価:-1～65巻の全巻セットです。古い作品なので焼けなどありますが読む分には問題ありません。初版 4～33巻2刷 34.51.52.54.58.59.62巻4刷 57巻5刷 35.36巻7刷 3巻8刷 1.2巻値下げ交渉ごめんなさい。即購入可能です。他の商品との同梱発送可能な場合は送料お安くなることがあります。⇩他にも漫画関係出品しています⇩#shinjo漫画コミック#矢口高雄#本#コミック／コミック