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近藤勝也図録「近藤勝也artworks玉繭物語\u0026玉繭物語2」画像のようにカバー上部の焼け、シミ、傷が多少見られます。中古品であることをご理解の上、購入宜しくお願い致します。※帯は付きません。即購入可能値下げ交渉可能