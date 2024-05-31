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旧ポケモンカード　伝説の3匹
商品番号 H55923361398
商品名

旧ポケモンカード　伝説の3匹
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···旧裏【ファイヤー　フリーザー　サンダー】ポケモンカード第3弾化石の秘密今から、20年以上前の代物です。　傷は写真で確認お願いします。中古品ですので、理解ある方のみ購入をお願いします。返品等は受け付けていませんので、承知願います。
http://narcologia.ru/goods/perpetual214146.html
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