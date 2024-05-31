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SM58 ダイナミックマイク
商品番号 L28274282989
商品名

SM58 ダイナミックマイク
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

友人から譲り受けたものです。自宅のオーディオインターフェースにて通電確認済みです。傷とマイクの頭にへこみ等ありますので低価格で出品いたします。ノークレームノーリターンでお願いします。SHURESM58Shure#Shure#SHURESM58
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