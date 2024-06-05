NINTENDO SWITCH ドラゴンクエストXI S ロトエディション

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こちらNintendoSwitchドラゴンクエストXISロトエディションとなります。内容物は写真のもので全てです。ソフトは付属しませんのでご確認の上ご購入お願いします。状態は良好で大きな傷等はないと思いますが素人検品の為ご理解いただけます方購入をお願いします。動作確認済み、データは初期化済みです。発送はプチプチに包みメルカリ便にて発送いたしまします。220823color:ガラゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo