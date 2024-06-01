ザ・スミス　コンプリート　CD8枚組BOX +おまけ追加しました!!

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2011年Rhinoから発売された８枚組CDBOXセットレコードジャケットが忠実に再現されたコレクターズアイテムCD8枚とブックレット1冊、”rank”にはポスターも入っています（写真参照）おまけは最後に説明があります↓当時、購入後に一回だけiTunesに読み込みしただけの美品です。箱、CD共に目立ったキズ、汚れはありません、自宅の収納に保管されていましたが、日の当たらない箱に入っていたので購入時の状態をほぼ維持しています。しかし新品ではありませんのでご理解ください。ブックレット1冊TheSmiths（1984）HatfulOfHollow（1984）MeatIsMurder（1985）TheQueenIsDead（1986）Strangeways,HereWeCome（1987）TheWorldWon'tListen（1987）LouderThanBombs（1987）Rank(1988)おまけCDはそうそうたるメンツのスミスのクイーンイズデッドのトリビュートカバーアルバムです。その名も\"thesmithsisdead\"（中古品）写真18-20参照1.\"TheQueenIsDead\"TheBooRadleys5:332.\"Frankly,Mr.Shankly\"TheHighLlamas3:353.\"IKnowIt'sOver\"TheTrashCanSinatras6:164.\"NeverHadNoOneEver\"BillyBragg3:365.\"CemetryGates\"TheFrankandWalters4:156.\"BigmouthStrikesAgain\"Placebo3:517.\"TheBoywiththeThorninHisSide\"Bis3:218.\"VicarinaTutu\"Therapy?2:429.\"ThereIsaLightThatNeverGoesOut\"TheDivineComedy5:1810.\"SomeGirlsAreBiggerThanOthers\"Supergrass3:35