SENNHEISER E945 ダイナミックマイク　ゼンハイザー

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商品詳細
動作確認済み状態は写真にてご確認ください。本体、非純正のソフトケースが付属します。値下げ不可緩衝材プチプチで包んで、宅急便コンパクトで発送します。24時間以内発送予定●以下商品説明●ボーカル用 超単一指向性フルメタルボディはハンドリングノイズの影響を受けにくく、広いダイナミックレンジと周波数レスポンスでプロフェッショナルクオリティのステージを力強くサポートします。■タイプ：ダイナミックマイク■指向特：超単一指向性■周波数特性：40Hz～18kHz■感度：－54dB（0dB＝1V/Pa、1kHz）■出力インピーダンス：350Ω■重量：（約）330g■外形寸法：47mm（最大径）、186mm（全長）
http://narcologia.ru/goods/assessor144603.html
http://narcologia.ru/goods/perforce396665.html
http://narcologia.ru/goods/slide552487.html
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